Juniper Networks va aider l’Egypte à acquérir une ressource humaine plus qualifiée dans les TIC

(Agence Ecofin) - L'Egypte, à travers l’Agence de développement du secteur des technologies de l'information (ITIDA), a signé un accord de coopération avec Juniper Networks. L’entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions et technologies de réseau va aider le pays à développer une ressource humaine plus compétente dans les technologies de l’information et de la communication.

L’accord a été signé, le 23 juin 2019, entre le président-directeur général par intérim de l'ITIDA, Hala El Gohary, et le président-directeur général de Juniper Networks, Rami Rahim (photo), en présence d’Amr Talaat, le ministre des Communications et de la Technologie de l'information.

Pour l’Egypte qui veut aborder la quatrième révolution industrielle, l’esprit tranquille, il s’agira de perfectionner les compétences humaines égyptiennes, améliorer les connaissances et développer les talents et le personnel qualifié travaillant dans le secteur des TIC.

L’ITIDA et Juniper Networks ont convenu d’un programme et d’un contenu pédagogiques complets, fondés sur les meilleures pratiques actuelles de la société. Les deux parties ont aussi convenu de promouvoir les connaissances et le contenu académique ; de doter les étudiants de premier cycle et les diplômés des universités et des établissements d'enseignement égyptiens d'un ensemble de compétences techniques spécialisées ; d’augmenter le nombre de calibres formés pour travailler dans les TIC, en particulier dans les services et les réseaux.

L’ITIDA et Juniper Networks ont aussi convenu de mener à bien un certain nombre d'initiatives visant à développer des projets et des services technologiques destinés aux citoyens, ainsi qu'à améliorer les services gouvernementaux, à mesure que le besoin de services et de solutions TIC augmentera en Egypte.