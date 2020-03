L'accélérateur Wise offre une bourse de formation aux start-up internationales dans le domaine de l’apprentissage

(Agence Ecofin) - L’accélérateur World Innovation Summit Education (WISE) propose un programme de formation et de mentoring aux jeunes start-up internationales dans les domaines de l’éducation maternelle, primaire, secondaire ou universitaire, comptant pour la cohorte 2020- 2021. La formation se déroulera au Qatar.

Pour postuler, les entreprises doivent : avoir un an au moins d’existence, avoir des bénéficiaires ou des clients, avoir un produit au-delà du stade minimum valable viable (MVP), disposer de revenus, avoir une équipe dynamique.

L’accélérateur WISE vise à aider les start-up à évoluer sur les plans national et international et leur permettre d’avoir un impact positif sur l’apprentissage et l’avenir du travail.

Les candidatures se font en ligne jusqu’au 20 avril 2020 à 16H GMT. Les postulants doivent notamment envoyer une vidéo de 3 min maximum dans laquelle ils expliquent les solutions qu’ils apportent dans le domaine de l’apprentissage.

Plus d’informations : https://www.wise-qatar.org/wise-works/wise-accelerator/