L'IDEP propose un cours en ligne sur la ZLECAf

(Agence Ecofin) - L'Institut africain de développement économique et de planification des Nations unies (IDEP) propose un cours en ligne sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le cours en ligne gratuit a pour but de fournir un aperçu général et complet de l'accord commercial régional, des différentes étapes nécessaires et du rôle des diverses parties prenantes y compris les médias et le secteur privé et d'autres acteurs non étatiques dans le processus de mise en œuvre de ce projet.

Il se déroulera du 2 mars au 4 mai 2020. La formation sera dispensée en français et en anglais. L’IDEP délivrera un certificat aux participants qui auront réussi tous les tests et l'examen.

Les participants devraient à la fin du cours, être en mesure d’apprécier le rôle que l'intégration régionale pourrait jouer dans la croissance économique et le développement de l'Afrique et de recommander dans le cadre d'une stratégie nationale, des mesures que leur gouvernement pourrait utiliser pour tirer parti des opportunités découlant de la ZLECAf.

Le cours sera disponible sur la plateforme e-leaning de l’IDEP. Pour postuler, les candidats doivent au préalable se faire enregistrer sur la plateforme de l’institut.

Initialement prévue pour le 31 janvier, la date limite des inscriptions a été prolongée jusqu’au 3 mars 2020.

Vanessa Ngono Atangana