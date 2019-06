Kenya: un partenariat public-privé pour combler le déficit de compétences en ingénierie

(Agence Ecofin) - L’Université Kenyatta de Nairobi au Kenya, vient de signer avec la Société de transport d’électricité du Kenya (KETRACO), un partenariat dont le but est de combler le déficit de compétences en ingénierie, notamment dans le domaine du transport de l’énergie.

L’accord entre les deux institutions, a consisté d’une part à la création d’un fonds de bourse destiné aux étudiants vulnérables et d’autre part au soutien à la recherche, via les échanges d’informations et le financement des conférences et ateliers de travail organisés conjointement.

A travers son école d'ingénierie et de technologie ouverte depuis 1985, L’Université Kenyatta propose des programmes de formation à temps plein et à temps partiel en énergie. Présentés en plusieurs spécialisations, ces programmes, accessibles aux Africains sont donnés en présentiel ou à distance. L’Université offre également des formations périodiques dont les inscriptions, en ce qui concerne la session d’août 2019, sont en cours via son site.

Vanessa Ngono Atangana