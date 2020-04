Google lance l’édition 2020 de son programme de bourses destiné aux développeurs de logiciels en Afrique

(Agence Ecofin) - Google a annoncé mercredi 22 avril 2020, le programme Google Africa Developer Scholarship (GADS) qui vise à créer des compétences et des opportunités pour les développeurs de logiciels en Afrique. Ils seront accompagnés sur les pistes de développement de compétences pour android, google cloud et le web mobile.

Le programme s’étend sur 5 ans et donne la possibilité aux apprenants d’avoir accès à plus de 250 groupes de pairs et clubs étudiants développeurs de 150 villes africaines. 100 000 développeurs africains bénéficieront d’une formation de haute qualité avec en bonus 30 000 bourses supplémentaires et 1000 subventions pour les certifications Google Associate Android Developer et Associate Cloud Engineer.

Ce sont les partenaires Pluralsight et Andela qui assureront la formation par le biais de programmes compétitifs. Pour postuler, les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans et résider en Afrique.

Les candidatures se font en ligne jusqu’au 13 mai 2020.

Plus d’informations :

Lyse Davina Nguili