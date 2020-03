L’UNESCO offre des bourses de formation complémentaire pour des ressortissants africains

(Agence Ecofin) - L’UNESCO en association avec sa branche polonaise notamment dans les domaines de l’enseignement des sciences de la technologie et l’ingénierie, propose 30 bourses de formation complémentaire pour des ressortissants africains. Elles sont d’une durée de six mois chacune et se dérouleront à l’Université des sciences et de la technologie AGH de Cracovie, en Pologne pour le compte de l’année 2020-2021.

Pour être éligible à cette opportunité, il faut : avoir moins de 35 ans, avoir la nationalité de l’un des 32 pays africains éligibles au programme, maîtriser parfaitement l’anglais qui est la langue d’apprentissage et être en bonne santé physique et mentale.

Les bourses visent à promouvoir les capacités des ressources humaines dans les pays en développement et renforcer les coopérations entre les nations et la Pologne. Les bourses ne couvrent pas les frais de visa, les frais de séjour et d’hébergement en Pologne.

Les candidatures se font dans les commissions nationales des Etats membres de l’UNESCO qui les achemineront en Pologne au plus tard le 15 avril 2020.

Plus d’informations