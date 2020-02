Kenya : le gouvernement lance un programme de formation professionnelle des jeunes, avec l'appui de l'Allemagne

(Agence Ecofin) - Le président kényan, Uhuru Kenyatta et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier ont lancé un programme de formation professionnelle en faveur des jeunes kényans dans les domaines de l’automobile, des TIC, de l’énergie et des BTP.

Evalué à 39,4 millions d'euros dont 37 millions apportés par l’Allemagne et 2,4 millions par le Kenya, le programme va se déployer dans les instituts de formation professionnelle du Kenya en deux phases.

La première phase va concerner les domaines de l'ingénierie automobile, de la carrosserie et du soudage ainsi que l'industrie mécatronique. Elle se déroulera dans trois institutions que sont : l’Institut de formation technique de Thika, l’Institut de formation technique de Nairobi et l’Institut des sciences et de la technologie de Kiambu.

La deuxième phase couvre les domaines du bâtiment et des travaux publics, de l’énergie et des TIC. L’Institut des sciences appliquées Ekerubo Gietai et Ramogi, l’Institut national polytechnique de Kitale et l’Institut de formation technique Bumbe en seront les bénéficiaires.

L’objectif du programme est de fournir aux jeunes, des compétences nécessaires pour leur permettre de contribuer efficacement au développement du pays.

Par ailleurs, les deux présidents ont procédé à la pose de la première pierre d'un centre d'excellence dans la formation à la mécatronique industrielle hébergé par l’Institut des sciences et de la technologie de Kiambu. Il est également prévu dans le cadre de ce partenariat, la création d’une université des sciences appliquées Allemagne-Afrique de l'Est.

Vanessa Ngono Atangana