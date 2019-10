Art Action Academy recrute des artistes et journalistes d’Afrique de l’Ouest pour une formation courte sur la lutte contre la corruption

(Agence Ecofin) - Le programme Art Action Academy, dirigé par Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), recrute des artistes et journalistes pour une formation courte sur l’activisme dans la lutte contre la corruption. La formation qui aura lieu du 17 au 21 décembre à Dakar, au Sénégal, bénéficie de la collaboration du Centre pour l’activisme artistique (C4AA) et La Muse, une organisation culturelle de Guinée.

Le programme est ouvert aux artistes, activistes et journalistes expérimentés qui vivent et travaillent au Ghana, en Guinée et au Sénégal. Les candidats doivent être en mesure de s’engager pendant toute la durée de l’atelier.

Les charges en rapport avec la participation au programme seront couvertes par les organisateurs. Les demandes de participation fermeront le 30 octobre 2019.

Les participants étudieront à l'aide de nombreux exemples contemporains et historiques, les différentes manières dont la créativité culturelle a été utilisée pour sensibiliser, créer des organisations, influencer les assemblées législatives et élaborer des politiques. L'objectif ici, n’étant pas simplement de transmettre des connaissances, mais également de donner aux participants les moyens de mieux influencer l'engagement des citoyens sur les questions de corruption.

Vanessa Ngono Atangana