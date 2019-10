L’Afrique s’investit à former des pilotes de drones pour développer son agriculture

(Agence Ecofin) - Le Centre de formation des pilotes de drones agricoles d’Afrique de l’Ouest de la plateforme togolaise e-agribusiness vient de fixer sa rentrée pour le 11 novembre 2019. À cet effet, l’institut de formation dont l’ambition est de former 500 pilotes de drones, d’ici 2025, au Togo et dans la sous-région ouest-africaine, a ouvert les candidatures depuis le 21 octobre dernier pour intégrer son programme de formation.

Destinée aux techniciens et ingénieurs agronomes, aux agriculteurs et aux jeunes passionnés des TIC, cette formation veut outiller les jeunes sur les techniques de cartographie, l’utilisation professionnelle des GPS, la détection et le traitement des maladies dans les champs.

Par ailleurs, la Banque africaine de développement organise, le 30 octobre à Tunis, un séminaire d’achèvement du projet pilote d’utilisation de drones pour améliorer la productivité agricole. Ce séminaire a pour objectif de présenter les enseignements tirés de l’introduction des drones dans la préparation, la supervision et l’évaluation des projets agricoles, et de mettre ainsi en exergue les bonnes pratiques à dupliquer dans d’autres pays africains.

En effet, face aux défis d’industrialisation et de mécanisation des techniques agricoles, le drone se présente comme un outil essentiel pour optimiser le potentiel du continent. Même si son utilisation commence à intéresser les agriculteurs beaucoup plus à Maurice, au Maroc, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Tanzanie, la pratique fait face à un manque de professionnels. À ce propos, dans son récent rapport intitulé Des drones à l’horizon, publié conjointement avec le NEPAD, l’Union africaine évoque le besoin de pilotes de drones en Afrique comme l’une des faiblesses du dynamisme de l’agriculture, et souligne par ailleurs le manque de formation dans le domaine.

