L’USAID inaugure un centre de développement de carrière à l'Université Ain Shams en Egypte

(Agence Ecofin) - L’Agence américaine pour le développement international (USAID) inaugure un centre de développement de carrière à la Faculté de commerce de l'Université Ain Shams en Egypte. Le projet a été mis sur pied grâce à un partenariat entre l’institution américaine, le ministère de l'Éducation et l'Université américaine du Caire.

Le centre universitaire a pour but de mettre en relation les étudiants et les employeurs en aidant les premiers à se préparer à trouver un emploi et les seconds à trouver des employés compétents.

Pour cela, il mise sur le soft skills, ou compétence humaine qui n’entre généralement pas dans les cursus de formation classique des universités et écoles.

Concrètement, le centre offre des services de mentorat d'orientation professionnelle et des formations en leadership, dispensés par des experts en carrière. De plus, le centre permet aux étudiants de se faire une idée des attendes et des besoins du marché de l’emploi.

Troisième du genre au sein de l’établissement universitaire, le centre fait partie des 20 que comptent développer les Etats-Unis dans le cadre du partenariat.

Vanessa Ngono Atangana