Enseignement : le Maroc mise sur le français et l'Algérie sur l'anglais

(Agence Ecofin) - Le parlement marocain a voté lundi 22 juillet un projet de loi en faveur du renforcement de la langue française dans le système éducatif, jusque-là dominé par l’arabe. L’Algérie elle, a entrepris de son côté une réforme pour remplacer le français par l’anglais dans les programmes d’enseignement supérieur. Ces changements linguistiques dans les deux pays traduisent bien la volonté de redynamiser leur système d’enseignement et de formation.

Le Maroc, en introduisant le français comme langue d’apprentissage, notamment des sciences, des mathématiques et des matières techniques, le gouvernement veut rénover le système éducatif afin d’assurer une large visibilité à la langue de Molière, déjà bien présente dans les milieux d’affaires et académiques, bien que n’étant pas officielle.

Pour l’Algérie, en adoptant l’anglais, il est question d’arrimer ses universités aux standards internationaux. Pour les autorités du pays adopter l’anglais comme langue d’apprentissage rendra les institutions plus compétitives et plus ouvertes sur l’extérieur. D’autant plus qu’une étude de la FERDI vient de démontrer que 80% des investissements dans l’éducation allait aux pays anglophones.

Vanessa Ngono Atangana