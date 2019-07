UEMOA : les acteurs du marché financier ont aujourd’hui l’opportunité de booster leur carrière avec le programme de certification CISI-UMOA

(UMOA-Titres) - Les acteurs du marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) disposent depuis peu d’un outil de référence adapté à leurs besoins en renforcement de capacités pour l’amélioration de leur employabilité.

Lancé officiellement en mars 2019, le programme de certification financière CISI-UMOA rend disponible pour la première fois en Afrique francophone, la célèbre certification financière CISI déjà déployée dans plus de 100 pays et dotée d’une reconnaissance au niveau international.

En effet, le programme CISI-UMOA est spécialement conçu pour les acteurs du marché financier de la zone UEMOA et développé par l’Agence UMOA-Titres en partenariat avec le prestigieux Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) de Londres.

Ainsi, la certification CISI-UMOA contribuera notamment à améliorer l’employabilité des acteurs certifiés comme cela est le cas sur les marchés plus avancés. Car, en tant que salarié, dans un marché du travail hautement compétitif sur lequel il demeure nécessaire de se démarquer constamment, les certifications professionnelles sont devenues un passage fortement recommandé pour de nombreuses professions, particulièrement celles du secteur financier.

Par ailleurs, pour les étudiants, cette certification constitue un atout supplémentaire d’accès à l’emploi du fait du niveau d’éducation croissant et des tensions du marché du travail.

A cet effet, la certification CISI-UMOA, a une approche modulaire par paliers correspondant à des parcours adaptés par métiers. En zone UEMOA, cette certification porte d’abord sur le module « Fondamentaux des services financiers » puis le module « Marchés obligataires » avant de proposer très prochainement, avec le concours de l’ensemble des acteurs et selon les besoins, une gamme de parcours métiers spécialement dédiée à notre marché financier régional.

Par ailleurs, pour les entreprises qui investissent dans leur capital humain en mettant l’accent sur le renforcement de capacités, cette certification leur permet de créer le cadre adéquat pour améliorer le niveau des connaissances de leurs agents. Ceci, afin de disposer de capacités techniques et d’un niveau d’éthique conforme au respect des règles d’investissement et de sécurisation de l’épargne publique.

C’est également, pour ces entreprises, la certitude que leurs équipes détiennent les compétences et qualités requises pour identifier et gérer les différents risques inhérents à leur métier ainsi que pour réaliser les investissements les plus pertinents pour leurs comptes.

Pour de plus amples informations sur le programme, visitez le site www.cisi-umoa.org