Une institution allemande offre des bourses aux titulaires d’une licence pour des études dans les domaines de la propriété intellectuelle

(Agence Ecofin) - Le Centre de droit de la propriété intellectuelle de Munich (photo), un institut de recherche extra universitaire allemand, offre des bourses d’études aux ressortissants des pays en développement dont plusieurs d’Afrique.

Ces bourses, ouvertes dans le cadre du programme de l’Office allemand d'échanges universitaires (DAAD), s’adressent aux titulaires d’une licence sans distinction du domaine, qui veulent faire un Master ou un Doctorat dans les domaines de la propriété intellectuelle.

Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins deux ans, acquise dans une administration publique ou dans une entreprise publique ou privée. Ils doivent également avoir une bonne connaissance de l’anglais justifiée par les tests en vigueur. La date limite de recevabilité des dossiers est fixée au 15 octobre 2019.

Les boursiers bénéficieront d'une dispense totale des frais de scolarité. Le DAAD versera aux bénéficiaires de la bourse une allocation mensuelle ; une allocation d'étude et de recherche et une assurance en Allemagne. Aussi, la bourse couvre un cours d'allemand obligatoire de deux mois avant le début du programme. Seuls les frais d’inscription et de transport ne sont pas pris en compte par la bourse.

Vanessa Ngono Atangana