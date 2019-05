Cap Digital et Maroc Numeric Cluster lancent un appel à projet pour les startups africaines en vue du prochain Futur.e.s in Africa

(Agence Ecofin) - Cap Digital et Maroc Numeric Cluster, deux structures d’encadrement de projets innovants, lancent un appel à projets pour les startups africaines en vue de participer à la 2ème édition du salon "Futur.e.s in Africa" qui se tiendra à Casablanca au Maroc les 28 et 29 octobre 2019.

L’événement qui réunit les entreprises, les startups, et les institutionnels, donne l’occasion aux participants de murir leur projet et d’acquérir des connaissances dans le domaine. Ils auront également droit à un accès au marché et la possibilité d’échanger avec les innovateurs africains et français. A cela s’ajoute une couverture média en France et en Afrique et la participation à des événements networking.

Ce séminaire s’adresse à tous les porteurs de projet des pays africains. Lesquels devront proposer des solutions dans les domaines de la Gouvernance et administration intelligente, du Transport, de l’Energie, de l’environnement et de l’agriculture urbaine. Les projets de candidatures sont enregistrés jusqu’au 23 juin 2019.

Vanessa Ngono Atangana