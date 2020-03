Coronavirus : la Tunisie offre un programme de cours en ligne pour les pays arabes d’Afrique

10 pays africains bénéficient d’un apprentissage en ligne sous l’initiative de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO), lancé le 12 mars 2020. L’objectif est de permettre aux étudiants de continuer les cours interrompus à cause de la pandémie de covid-19.

Ce sont les pays arabes touchés par des cas d’infection au coronavirus qui bénéficient de ce programme. Il s’agit entre autres de l’Algérie, de l’Egypte, de la Libye, de la Mauritanie, du Maroc, du soudan et de la Tunisie.

Les enseignements seront partagés en ligne via le hub ALECSO OER (Open educational ressources) et la plateforme ALECSO MOOC (Massive open online course).

Selon l’UNESCO, ce sont 9,8 millions d’étudiants africains qui ont arrêté les cours de façon brusque. D’où cette initiative qui vise à assurer la continuité de l’apprentissage à travers des cours en ligne.