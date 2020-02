Lancement de la cinquième bourse EnerTracks sur la transition énergétique

(Agence Ecofin) - EnerTracks, un programme de formation développé par Agora Energiewende en coopération avec la Renewables Academy (RENAC), une structure internationale de formation et de renforcement des capacités dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, lance sa cinquième bourse d’études à l’intention des ressortissants des pays en développement, dont plusieurs d’Afrique.

La bourse s'adresse aux experts travaillant dans le secteur de l'énergie, pour des groupes de réflexion, des organisations non gouvernementales, à but non lucratif et de la société civile ou dans des universités. Les candidats doivent définir un sujet de recherche spécifique à présenter au cours de la formation avec un mentor au sein d'Agora Energiewende.

Le programme EnerTracks aura lieu à Berlin du 4 mai au 12 juin 2020. Au cours de leur séjour de six semaines à Berlin, les boursiers seront à travers des cours pratiques, une formation académique et un mentorat individuel, formés sur la façon de lutter contre le changement climatique et la transformation des systèmes énergétiques dans le monde.

Les boursiers auront l'occasion d'approfondir un large éventail de sujets sur la transformation du système énergétique et de discuter des solutions avec les experts d'Agora Energiewende sur des questions concrètes concernant la transition énergétique de leur pays. L'objectif est de renforcer leur capacité à résoudre des problèmes complexes et dynamiques pour accélérer les transitions énergétiques variables dans leurs pays respectifs.

La date limite de dépôt des dossiers est pour le 1er mars 2020.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana