Huawei récompense les étudiants ingénieurs des programmes « Tunisian Seeds for the Future » et « Huawei ICT Academy »

(HUAWEI ) - Huawei Tunisie, filiale du groupe industriel parmi les leaders du secteur des Technologies de l’Information et de la communication (TIC), a organisé la cérémonie de remise des diplômes de ses étudiants des programmes « Tunisian Seeds for the Future 2019 » et « Huawei ICT Academy », le vendredi 20 décembre 2019 à l’hôtel Le Concorde Lac 1. Cette cérémonie officielle s’est tenue en présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par intérim, M. Hatem Ben Salem, de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine M. Wang Wenbin ainsi que du Directeur général de Huawei Tunisie M. Spark Zhang.

Inscrit dans la coopération bilatérale sino-tunisienne, le programme « Seeds for the Future 2019 » s’est déroulé en Chine et en Tunisie, en juillet dernier. Après une sélection exigeante, des étudiants tunisiens ingénieurs ont pu rejoindre leurs pairs, originaires du Canada, du Ghana, du Maroc et de l’Espagne. Ainsi, Huawei accueille chaque année 1000 étudiants de divers horizons, pour des promotions d’une grande richesse.

Félicitant les étudiants pour leur excellent travail, M. Hatem Ben Salem a déclaré : « La Tunisie est un vivier de talents et les initiatives telles que le programme Huawei ICT Academy et Seeds for the Future permettent aux futurs ingénieurs d’améliorer leurs compétences tout en s’échangeant les meilleures pratiques grâce à un recrutement international ».

Dans le cadre de ce programme, reflet de la coopération entre la Chine et la Tunisie, M. Wang Wenbin a ajouté : « Huawei ICT Academy et Huawei Seeds for the Future doivent être perçus comme des investissements de demain. En outre, ils permettent de renforcer la collaboration entre la Tunisie et la Chine dans le partage des connaissances entre nos deux cultures, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. »

M. Spark Zhang a précisé : « En tant qu’acteur international majeur du secteur des TIC, Huawei attache une grande importance à la technologie et au transfert de connaissances aux jeunes talents, le partage d’informations, tous deux promus par ces programmes, créent des opportunités de formation et d’apprentissage de grande qualité. Nous sommes fiers et heureux de la pérennité du programme « Seeds for the Future » qui en est à sa cinquième édition cette année en Tunisie. »

Chaque année, Huawei envoie 10 brillants étudiants tunisiens en deuxième année de cycle d’ingénieur pour deux semaines en Chine avec le soutien du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que du Ministère des Technologies de la Communication et de l'Économie Numérique. Depuis la création du programme en Tunisie, Huawei a coopéré avec plus de 20 universités et envoyé plus de 55 étudiants en Chine.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, TI, dispositifs intelligents et services en nuage - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les gens, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 188 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour plus d'informations, veuillez visiter Huawei en ligne à www.huawei.com où nous suivre sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei