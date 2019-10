Afrique du Sud : UNISA s’associe à Snapplify pour améliorer l’accès aux contenus de formation à ses étudiants

(Agence Ecofin) - UNISA, une institution sud-africaine qui propose des formations ouvertes à distance s’est associée à Snapplify, une société technologique fournisseur de contenu éducatif numérique, pour améliorer l’accès aux contenus de formation pour ses apprenants.

L’association prévoit que la société Snapplify, avec son catalogue de plus de 280 000 titres, propose aux plus de 400 000 étudiants de l’UNISA en Afrique et dans le monde, de manuels scolaires aux formats numériques ainsi que d’autres contenus scientifiques et éducatifs. Les étudiants eux les recevront simultanément sur leurs ordinateurs, smartphones et tablettes.

Cette initiative s’inscrit dans les stratégies d’UNISA qui vise à développer l’impact de ses relations avec les entreprises et autres partenaires. Elle est également avantageuse pour les apprenants qui étaient obligés de commander les manuels pour se faire livrer. Une procédure beaucoup plus longue et onéreuse.

Pour rappel, UNISA propose des formations de type universitaire et des formations courtes dispensées exclusivement en ligne. Elles sont ouvertes à tous en Afrique et dans le monde. Les disciplines enseignées sont le droit, les sciences humaines, les sciences de l’éducation, les sciences agricoles et environnementales, l’informatique, la comptabilité, l’économie et la gestion. Les admissions pour le compte de l’année 2020 pour les programmes de formations universitaires de premier, de deuxième et de troisième cycle sont en cours sur le site internet de l’institution.

Vanessa Ngono Atangana