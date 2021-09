Maroc: des internautes lancent une campagne pour remplacer le français par l’anglais dans l’enseignement

(Agence Ecofin) - Au mois d'avril, une étude publiée par British Council au Maroc a révélé un engouement grandissant des jeunes marocains pour l’anglais. Ces derniers veulent que la langue soit la principale dans l’enseignement supérieur.

Au Maroc, des étudiants et membres de la communauté universitaire ont lancé sur les réseaux sociaux une campagne visant à remplacer le français par l’anglais dans l’enseignement supérieur, surtout en ce qui concerne les matières scientifiques. La campagne lancée sous le hashtag « YesToEnglishInsteadOfFrenchInMorocco » ambitionne d’attirer l’attention des autorités sur la question en cette veille de rentrée académique.

It's time for Morocco to adopt English as the first foreign language instead of French for the following reasons: ?

?English is the most spoken language in the world.#No_To_French_Yes_To_English#نعم_للانجليزية_بدل_الفرنسية_بالمغرب