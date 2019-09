La Fondation Obama offre des bourses pour se former pendant 1 an à l’Université de Columbia

(Agence Ecofin) - Le Programme de Bourses de la Fondation Obama 2020-2021 offre l’opportunité de se former durant un an à l’Université de Columbia aux Etats-Unis. L'annonce s’adresse aux personnes qui ont fait la preuve de leur engagement et leur leadership dans leur communauté, en vue de renforcer leurs compétences en leadership, elle vise également à leur offrir des occasions de réseautage, pour mieux attaquer les enjeux du siècle.

Les récipiendaires bénéficieront, entre autres, d’un programme de développement du leadership, sous l’égide de la Fondation Obama, pour renforcer leurs compétences, afin d’accroître l'impact de leur travail lorsqu'ils retourneront chez eux. De plus, ils auront notamment une allocation mensuelle pour aider à couvrir leurs frais de subsistance à New York, un hébergement, et la couverture des frais de scolarité pour un maximum de quatre cours à l'Université Columbia.

Au titre des conditions, les participants doivent notamment: avoir fait la preuve de leur engagement à servir leur communauté, région ou pays, et à être de jeunes Leaders. De plus, ils doivent s'engager à retourner dans ces communautés une fois le programme terminé, pour mettre à profit leur formation, leurs compétences et leurs relations à long terme.

Une bonne maitrise de l'anglais est exigée (la preuve doit en être fait en soumettant les résultats de l'un des trois examens : Les examens sur Internet ou sur papier du Test of English as a Foreign Language (TOEFL), de l'International English Language Testing System (IELTS) ou du Pearson Test of English Academic (PTE Academic).

La date butoir est fixée au 13 décembre 2019.

S’informer davantage sur le site officiel OBAMA FONDATION, ou Postuler ici

Renaud Ayi Dossavi