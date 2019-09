Le gouvernement américain finance une formation en développement communautaire destinée aux professionnels africains

(Agence Ecofin) - Le gouvernement des Etats-Unis finance un programme de développement professionnel d’une durée d’un an. Il est destiné aux personnes qui s’emploient à améliorer leurs communautés en abordant des problèmes liés à l’environnement, à la tolérance et à la résolution des conflits, à la transparence et à la responsabilité, ainsi qu’aux femmes.

La formation est mise en œuvre par l’IREX, une organisation internationale qui propose des formations pour améliorer la qualité de l'éducation. Elle comprend d’abord, quatre mois d’expérience professionnelle dans une organisation gouvernementale américaine. Ensuite, un accompagnement personnalisé à travers des sessions en ligne et des ateliers en présentiel. Et enfin, un apprentissage pratique sur les modalités de mise en place d’un projet communautaire.

Pour être admissibles au programme, les candidats doivent être âgés entre 25 et 38 ans, avoir au moins deux ans d'expérience dans le développement communautaire et avoir une bonne maîtrise de l’anglais confirmée par les tests de langue TOEFL ou IELTS. Ils doivent également être ressortissants de l’un des pays suivants : Cameroun, République démocratique du Congo, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Egypte, Botswana, Ethiopie, Kenya, Ghana, Guinée, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Sierra Leone, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Les frais de visa, les frais de voyage aller-retour sont pris en charge par le gouvernement américain. Les participants recevront également une allocation mensuelle pour couvrir le logement, les repas et les autres frais de subsistance pendant leur séjour aux Etats-Unis. Ils bénéficieront en outre, d’une assurance accidents et maladie.

Vanessa Ngono Atangana