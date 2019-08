Le gouvernement suédois octroie 35 millions $ à l'Université du Rwanda pour soutenir la formation et la recherche scientifique

(Agence Ecofin) - Le gouvernement suédois a octroyé 31,5 milliards de francs rwandais (35 millions $) à l'Université du Rwanda (UR) pour soutenir la formation, la recherche scientifique et le développement des compétences. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat débuté en 2002 dont la quatrième phase va jusqu'en 2024.

Grâce à ce financement, l’établissement compte former au moins 76 nouveaux doctorants et poursuivre la formation de 20 autres déjà inscrits au programme. Outre la formation doctorale, le partenariat prévoit une collaboration entre l’UR et 14 universités suédoises partenaires pour soutenir les programmes de maîtrise. L’amélioration des infrastructures TIC sera également prise en compte.

Le financement suédois à UR sera accentué vers les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la technologie pédagogique, des TIC, de l’économie, de la médecine et des sciences de la santé, des mathématiques et des statistiques. Notons que le partenariat UR-Suède qui dure depuis plus de 15 ans, compte aujourd’hui 67 doctorats et 302 diplômes de master.

Vanessa Ngono Atangana