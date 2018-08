Afrique du Sud: la vice-ministre des télécoms annonce la formation d'un million de data scientist de 2019 à 2030

(Agence Ecofin) - La vice-ministre des télécommunications et des services postaux, Stella Ndabeni-Abrahams (photo), a révélé le 23 août 2018 que le gouvernement sud-africain, en partenariat avec les acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication, veut former un million de data scientist entre 2019 et 2030.

« Nous voulons former des personnes qui ont des compétences, des personnes qui ont les connaissances et qui peuvent trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Notre but est de construire une société fondée sur la connaissance.», a-t-elle expliqué.

S’exprimant à Tshwane, lors du Système de communication et d'information du gouvernement (GCIS), Stella Ndabeni-Abrahams a déclaré que « nous avons sillonné le pays ... nous sommes également allés à Silicon Valley pour acquérir des compétences cruciales. Nous sommes en train de faire en sorte que notre propre Silicon Valley vienne ici, pour donner aux Sud-africains la possibilité de développer leurs compétences. En octobre, nous rencontrerons les acteurs concernés dans le domaine des TIC ».

Pour la vice-ministre des télécommunications et des services postaux, le gouvernement a la responsabilité de fournir aux personnes des compétences qui leur permettront de participer de manière significative à la quatrième révolution industrielle.

Dans le cadre de son engagement à préparer les Sud-africains à la quatrième révolution industrielle, la vice-ministre a révélé que le ministère des télécoms a déjà signé un accord de partenariat de cinq ans avec TechnoGirl Trust la semaine dernière. Il porte sur le développement des compétences TIC des filles des communautés rurales et défavorisées.