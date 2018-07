Knowdys Consulting Group lance 35 formations spécialisées en intelligence économique

(Agence Ecofin) - Après le lancement du MBA “Intelligence économique et marchés africains” dont il assure la direction à l’Ecole Supérieure de Gestion (ESG) de Paris et à l’Université Centrale de Tunis, Guy Gweth, fondateur de Knowdys, dévoile 35 formations courtes destinées aux cadres et dirigeants. Leader africain du conseil en intelligence économique (IE) et due diligence, depuis 10 ans, le cabinet met l’IE à la portée de ceux qui dirigent.

Aux experts-consultants de Knowdys Consulting Group (KCG), il a fallu 10 ans d’expertise et d’expérience dans l’accompagnement des opérateurs économique en Afrique; 10 de veille, de surveillance, d’enquête, de collecte, de traitement rapide, de diffusion sécurisée du renseignement économique, 10 ans d’enseignement dans les grandes écoles africaines et européennes (BGFI Business School, Centrale Supelec, IHEDN, Ecole de guerre économique, ESG, etc., pour concevoir, tester et valider 35 formations spécialisées en partenariat avec le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE).

A compter de septembre 2018, en intra-entreprise et en inter-entreprises, à Dakar, Libreville, Tunis, Bruxelles, Paris et Londres, chacune de ces formations sera délivrée à la carte, sur 3 jours, par les meilleurs professionnels du secteur, sanctionnée par des credits et un certificat signé par KCG, le CAVIE et l’ESG.

Télécharger la plaquette ici

Renseignement et réservation à: welcome at knowdys.com