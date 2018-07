Le CAVIE autorisé à délivrer le diplôme MBA ESG en Intelligence économique et marchés africains

(CAVIE) - Le 18 juillet 2018, la société ESGCV, SAS au capital de 13 267 469 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°752 535 476 dont le siège social est à Paris, représentant entre autres les écoles ESGCI, ESGRH, ESGF et MBA ESG, représentée par Monsieur Alain KRUGER, Directeur des MBA ESG, d’une part et le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE) immatriculé par décision RD. N°0000933/RDA/J06/BAPP du 03.08.2015, dont le siège social est à Elig-Assono, BP 35605 Yaoundé, Cameroun, représenté par Monsieur Guy GWETH, son Président, d’autre part, ont signé un partenariat stratégique autorisant le CAVIE à délivrer le titre MBA ESG en “Intelligence économique et marchés africains”.

ESGCV regroupe plusieurs écoles d’enseignement supérieur privé français offrant des formations en Management (ci-après « Le Groupe ESG »). Le CAVIE, quant à lui, a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques de veille et d’intelligence économique en Afrique, de renforcer et de certifier les acteurs du secteur, de permettre à tout investisseur et à toute entreprise de trouver les meilleures réponses à ses questions concernant des investissements, des recherches de partenaires locaux et des implantations potentielles en Afrique grâce au renseignement économique, judiciaire et financier. Le CAVIE a publié en 2017 le Référentiel Africain de Veille et d’Intelligence Economique (RAVIE).

Suite à la parution du RAVIE, premier du genre en Afrique, le CAVIE a conçu une formation d’élite de niveau BAC+5, spécialisée sur les marchés africains et fondée sur la demande du marché, les retours d’expérience des meilleurs professionnels du secteur et des dernières recherches scientifiques en la matière. Déjà logé au sein du campus parisien de l’ESG et à l’Université centrale de Tunis, le MBA Intelligence économique et marchés africains est le symbole de l’indépendance et de l’affirmation de l’Afrique dans la compétition mondiale.

Ce programme d’élite forme les guerriers de l’économie africaine, des multi-spécialistes aptes, tant dans la veille multisectorielle, la collecte, le traitement et la sécurité du renseignement économique que l’influence, la contre-influence, le risque géopolitique, et la guerre de l’information. Selon Guy Gweth, concepteur et directeur de ce MBA, “l’intelligence économique est l’un des rares terrains où les étrangers ne peuvent pas nous aider à nous défendre. C’est une question de souveraineté et de sûreté continentales. Dans cette sphère, même la coopération sert avant tout à influencer les plus faibles pour garder une longueur d’avance. Il était impérieux pour le CAVIE de relever ce défi existentiel pour l’Afrique”.

Les déclinaisons du MBA proposé par le CAVIE sont les suivantes en fonction des spécificités de la localisation et du public cible : « MBA Intelligence économique et stratégie africaine », « MBA Stratégie de conquête des marchés africains », « MBA Intelligence économique et affaires publiques », « Master Intelligence économique et stratégie africaine », « Master Intelligence économique et affaires publiques », « Master en Stratégie de conquête des marchés africains ».

Le CAVIE partageant les mêmes valeurs et exigences pédagogiques que le Groupe ESG au sein de ses écoles, les Parties ont décidé de nouer un accord de partenariat stratégique en vue d’ajouter la reconnaissance d’une grande école européenne à la légitimité reconnue et incontestable d’un centre d’excellence dans son domaine. A compter de 2018, le Centre célèbrera la Journée africaine de l’intelligence économique (#JAIE) chaque 3 août, en référence à sa date de création.

Découvrez le MBA Intelligence économique et marchés africains en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vqAF_PtkDWo