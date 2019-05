Lambda School lance son programme de formation en ligne, accessible gratuitement aux jeunes développeurs de Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Lambda School, un concepteur de formation américain vient d’ouvrir son programme Lambda School Africa 2019 pour les jeunes développeurs africains. Le concept est un ensemble de cours en ligne en développement logiciel à plein temps, d'une durée de 9 mois, sans aucun coût initial.

Pour cette phase pilote, seuls les étudiants de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya, du Nigeria et d'Afrique du Sud sont concernés. Ceux-ci doivent avoir au moins 18 ans, être résident permanent sur le continent et être libre à plein temps durant la durée du programme. La date limite de dépôt de candidature est fixée pour le 26 mai 2019.

Lambda School Africa 2019 a été mis sur pied avec la collaboration de la startup nigériane de payement en ligne Paystack, qui met à disposition un espace de travail pour assurer aux participants l’accessibilité à une source d’électricité et à une connexion Internet fiable.

Le programme conçu et enseigné par des instructeurs de Google, Apple, Blizzard et de nombreuses autres entreprises de technologie, s’est donné pour objectif d’apprendre aux participants à programmer dans plusieurs langues (y compris JavaScript, Python et C) et à comprendre l’informatique à partir des fondamentaux.

En plus, il offre une assistance instantanée aux participants qui à la fin de la formation pourront être embauchés par Paystack ou une autre entreprise nigériane.

Plus d’information ici

Vanessa Ngono Atangana