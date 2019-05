La Banque mondiale propose un cours en ligne grand public sur les partenariats public-privé

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale propose un cours en ligne grand public intitulé « Partenariats Public-Privé (PPP): Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics ». Ce cours permanent qui s’adresse à tous sans distinction de nationalité, est disponible sur la plateforme du concepteur de formation en ligne Coursera.

Le programme du cours comprend quatre thématiques reparties sur quatre semaines. La première thématique aborde le rôle des PPP, la deuxième concerne le cadre législatif et institutionnel de ces partenariats, la troisième étudie la passation des partenariats, et la dernière, la mise en œuvre des PPP.

Les participants vont bénéficier de l’expertise de praticiens, de hauts fonctionnaires d’Etat, et d’universitaires ayant une véritable expérience dans le domaine. Plusieurs ressources seront proposées chaque semaine, tels que des films vidéos, des lectures, un questionnaire à choix multiples portant sur le thème de la semaine, et des exercices pour parfaire les compétences d’analyse, de réflexion et de communication.

La Banque mondiale et son partenaire Coursera offrent la possibilité de bourses et d’aides financières pour l’obtention du certificat payant de fin de formation.

Vanessa Ngono Atangana