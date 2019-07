Les institutions africaines doivent prendre en compte le développement des emplois à distance dans les formations (BAD)

(Agence Ecofin) - Les compétences du domaine des technologies telles que l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, le data mining et la science, les technologies en chaîne et technologies renouvelables seront les plus recherchées sur le marché de l’emploi.

C’est l’une des conclusions du rapport intitulé « Creating decent jobs : strategies, policies, and instruments » que la Banque africaine de Développement (BAD) a publié en juin 2019.

Selon l’étude, ces compétences sont très importantes parce que les entreprises auront tendance à rechercher de la main d’œuvre à distance. Elles voudront collaborer avec des pigistes qualifiés et des professionnels indépendants via des plateformes de talents numériques. L’institution panafricaine exhorte à cet effet les universités et écoles de formations à entreprendre une réforme du système éducatif pour l’arrimer aux besoins des recruteurs.

Laquelle réforme doit apporter une solution aux deux principaux problèmes des formations en Afrique qui, selon la BAD, sont les coûts de formation et les compétences acquises. En effet, elle souligne que les formations en Afrique sont devenues moins abordables pour les étudiants, et produisent en majorité des diplômes qui manquent des compétences académiques et professionnelles pour obtenir un bon emploi.

Vanessa Ngono Atangana