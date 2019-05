Côte d’Ivoire : MSC Consulting lance un mini bootcamp pour accompagner les start-up dans le cadre de l’Abidjan Fintech Tour 2019

(MICROSAVE CONSULTING) - Le cabinet international de conseil en inclusion financière, économique et sociale, Microsave Consulting (MSC), organise, en partenariat avec Africa Fintech Forum et Lab Innovation Afrique, un mini bootcamp en vue d’accompagner les start-up désireuses d’entreprendre dans les solutions innovantes et inclusives.

Cette session de formation qui se tiendra, le 07 juin 2019, à l’incubateur Orange Fab, aux deux-plateaux à Abidjan, intervient dans le cadre de l’Abidjan Fintech Tour 2019 dont le thème est « digitaliser l’inclusion financière en zone rurale ».

De ce fait, ce bootcamp organisé sur la thématique de l'inclusion financière en zone rurale, s’adresse particulièrement aux entrepreneurs et intrapreneurs. La participation est gratuite et l’inscription se fait à partir de ce lien.

Notons que l’Abidjan Fintech Tour est la première étape de Africa Fintech Tour 2019 roadshow de la Fintech qui parcourra 15 capitales de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centre, à la rencontre des écosystèmes Fintech locaux, du 07 juin au 26 septembre.

Africa Fintech Tour 2019 est le pre-event de Africa Fintech Forum 2019 qui se déroulera du 28 au 29 novembre 2019 à Abidjan.