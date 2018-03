Guinée : des journalistes formés sur la gouvernance foncière

(Agence Ecofin) - Ce 20 mars 2018, a débuté à N’zérékoré, dans le sud-est de la Guinée, un atelier de formation d’une vingtaine de journalistes sur les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts en Guinée. C’est ce que rapporte le site d’information Le Djely.

Organisée par l’Association de coopération et de recherche pour le développement (ACORD) en partenariat avec CCFD-Terre Solidaire, ladite formation « s’inscrit dans le cadre de la prévention des conflits domaniaux en Guinée forestière ».

« Les directives sont reconnues comme un outil politique qui peut jouer un rôle clé dans la promotion des droits de sécurisation et de l’accès équitable à la terre, à la pêche et à la forêt, afin d’éradiquer la faim et la pauvreté », a rappelé le président préfectoral des organisations de la société civile guinéenne de N’zérékoré, Mathieu Manamou, pour justifier la nécessité de cet atelier.

Une thématique d’autant plus opportune que la Guinée n’échappe pas aux enjeux qui entourent la gestion des terres en Afrique. « Les terres ne suffisent plus, vu l’explosion démographique. C’est pourquoi on assiste à des conflits domaniaux, chaque fois, dans nos communautés et dans nos familles », a ainsi souligné le représentant de la directrice régionale de l’Agriculture de N’zérékoré.

Finalisées lors de négociations intergouvernementales avec la participation de la société civile, du secteur privé et des institutions de recherche, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts ont été officiellement approuvées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), en mai 2012.