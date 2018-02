L'UniRank publie son classement des 200 meilleures universités africaines

(Agence Ecofin) - L’UniRank a publié aujourd’hui son Top 200 des universités du continent africain en 2018.

Cette liste des 200 meilleures universités du continent se fonde sur des critères d’accréditation, de durée de la formation dispensée et de la prédominance des cours magistraux.

Selon l’édition 2018 du classement, les universités sud-africaines sont les plus performantes du continent, avec huit universités dans le top 10, juste devant l’université de Nairobi (9e) et l’université américaine du Caire (10e). Le champion continental en matière d’enseignement supérieur est l’université de Pretoria, tandis que l’université de Benue State au Nigéria occupe la dernière place du classement.

En outre, le document indique que le Nigéria est le pays ayant le plus d’universités dans le classement avec 39 établissements sur les 200 sélectionnés. Suivent l’Egypte avec 24 universités, l’Afrique du sud et l’Algérie avec 22 universités chacun, le Maroc avec 11 établissements et le Kenya avec 10 universités.

Notons que les pays anglophones comptent plus d’universités dans le classement que les pays francophones.

Rappelons que l’UniRank qui publie des classements depuis 2005, se base notamment sur les données web du taux d’audience des universités sélectionnées.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)

Top 200 des universités africaines selon l’UniRanking