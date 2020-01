France université numérique propose un cours en ligne grand public de l’Université de Liège sur les techniques d’irrigation

(Agence Ecofin) - La plateforme de formation, France université numérique (FUN), propose un MOOC de l’Université de Liège sur les techniques d’irrigation. Ce cours s’adresse aux étudiants de premier et second cycle intéressés par les sciences de l’environnement, aux agriculteurs, agents d’Etat et consultants dans le domaine de la gestion des ressources en eau et irrigation.

Divisé en 6 modules, le cours va parcourir les différentes techniques d'irrigation en étudiant leurs applications, performances et limites. Il va également évaluer plusieurs paramètres, dont entre autres les interactions entre l'eau, le sol et la plante, les méthodes d’évaluation des techniques en vigueur, les effets de l’irrigation sur l’environnement et l’utilisation du modèle Aquacrop développé par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Les enseignements vont débuter le 3 février 2020. La langue d’apprentissage est le français. Les inscriptions vont jusqu’au 3 avril.

Le cours est ouvert à une certification payante.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana