Algérie: le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur veut remettre en cause l'adoption de l'anglais comme langue de formation

(Agence Ecofin) - Le ministre algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, récemment nommé, Chems Eddine Chitour (photo), a déclaré qu’il ne souhaitait pas continuer les discussions sur l’adoption de l’anglais comme principale langue d’apprentissage dans les établissements d’enseignement supérieur.

Plutôt que de se focaliser sur le choix de la langue, le ministre a déclaré qu’il préférait se concentrer sur l’amélioration des contenus de formation. En outre, il est prévu des mesures dans le but de répondre aux besoins de la communauté universitaire et d'améliorer les conditions de vie des étudiants, des enseignants et personnel éducatif. Des réformes qui devraient, selon lui, permettre aux universités algériennes de figurer dans les classements mondiaux.

Rappelons que c’est en juillet 2019 qu’une réforme avait été entreprise pour remplacer le français par l’anglais dans les programmes d’enseignement supérieur. En justifiant cette mesure, l’ex-ministre de l'Enseignement supérieur avait alors affirmé qu’elle permettrait à l’Algérie d’arrimer ses universités aux standards internationaux en les rendant plus compétitives et plus ouvertes sur l’extérieur.

Vanessa Ngono Atangana

