Au Maroc, 37% des chefs d’entreprises estiment que le système de formation professionnelle ne correspond pas à leur besoin en ressources humaines

(Agence Ecofin) - 37% des chefs d’entreprises du Maroc déclarent que le système actuel d’éducation et de formation professionnelle ne leur permet pas de trouver des profils adéquats sur le marché du travail. Le chiffre a été révélé par l’Enquête nationale auprès des entreprises 2019 dont les résultats viennent d’être publiés par le Haut-commissariat aux plans (HCP).

D’après cette enquête, l’industrie est le secteur qui souffre le plus de cette inadéquation formation-emploi avec 52% d’entreprises touchées. Précisons que l’enquête concerne les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services et exclut de ce champ, les secteurs financiers, de l’agriculture et l’informel.

Par ailleurs, seules 26% des entreprises ont mené des actions de formation au profit de leur personnel, et ce, majoritairement dans les grandes entreprises où 75% d’entre elles forment les employés. La proportion est plus faible pour les PME (34%) et les TPE (18%).

Les secteurs qui recrutent le plus en 2019 sont ceux de l’industrie et de la construction avec les profils techniques les plus recherchés. Il s’agit des techniciens spécialisés, des cadres qualifiés, des ouvriers et des ingénieurs. En revanche, les profils d’employés de bureau et de cadres administratifs sont les moins demandés.

Au-delà du Maroc, l’inadéquation entre les formations et le marché de l’emploi touche la majorité des pays africains. Cette situation est en priorité due au fait que les systèmes éducatifs ne sont pas toujours actualisés. La plupart d’entre eux sont calqués sur les modèles et les cursus occidentaux ; ce qui ne cadre toujours pas avec la réalité du marché local.

Vanessa Ngono Atangana