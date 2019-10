RDC : Kinshasa Digital lance les inscriptions en vue de l’ouverture de sa première école de codage en janvier 2020

(Agence Ecofin) - Kinshasa Digital, une agence de développement de solutions numériques, va ouvrir les portes de sa première école de codage dès janvier 2020. Dénommée Kinshasa Digital Academy, l’école bénéficie de la collaboration de Simplon, une entreprise française du domaine de l'apprentissage de la programmation et du numérique, et de l’accompagnement des organisations mondiales et locales; dont Facebook, Texaf, l’Ambassade de Suisse, CMCT, Bracongo et Kwilu.

À cette occasion, l’institut a lancé les candidatures pour la sélection des 40 étudiants qui constitueront la toute première promotion de l’académie. La sélection n’exige aucun prérequis. Les candidats ne seront pas sélectionnés sur leurs compétences, mais plutôt sur la motivation. Les candidatures sont attendues jusqu’au 10 novembre 2019.

Les programmes vont porter notamment sur le développement des applications web et mobiles, l’analyse des données et la création de sites web et plateforme d’e-commerce, la communication digitale et le marketing digital.

La formation gratuite va durer 7 mois à l’issue de laquelle les apprenants recevront un certificat Simplon, équivalent à un Bac+2, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles françaises.

L’objectif de cette académie est de former les jeunes au codage informatique et aux métiers de l’Internet pour mieux les insérer dans le marché de l’emploi en RDC, compte tenu de la demande de plus en plus croissante des profils du genre dans les entreprises. De plus, le pays s’est engagé dans un projet de développement de l’économie numérique.

Vanessa Ngono Atangana