Le Centre pour la science et l’environnement organise deux formations sur la gestion des eaux usées en milieu urbain en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Le Centre pour la science et l’environnement (CSE), une organisation de recherche et de promotion du développement durable basée en Inde, s’est associé à la Commission de recherche sur l'eau et à l'Université du Cap, tous en Afrique du Sud, pour organiser deux programmes de formation sur la gestion des eaux usées en milieu urbain à l'intention des praticiens africains.

Ces programmes de formation de trois jours chacun, intègrent le développement des thématiques telles que le cycle de l'eau en milieu urbain, l'approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées, pluviales et souterraines. Les outils d’enseignement et d’apprentissage comprennent des sessions interactives, les études de cas, les travaux de groupe et les instructions en classe.

Les formations se tiendront en Afrique du Sud au début du mois de septembre successivement dans les villes de Potchefstroom et de Modimolle. Elles concernent en priorité, les représentants d’ONG, d’entreprises privées, d’universités et les entrepreneurs afin de leur donner des outils pour aborder les problèmes liés à la gestion des eaux usées dans les villes d’Afrique.

Vanessa Ngono Atangana