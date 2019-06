Une école d’automne pour les jeunes Africains sur la gestion des déchets électroniques et l’économie circulaire

(Agence Ecofin) - Engagement Global, une agence allemande pour les initiatives de politique de développement, vient d’ouvrir les enregistrements pour son école d’automne 2019. Ce projet cible les entrepreneurs débutants des pays africains et de l’Allemagne et concerne l’entrepreneuriat durable, plus précisément les domaines de la gestion des déchets électroniques et de l’économie circulaire.

Les candidats au programme doivent être âgés entre 21 et 35 ans et s’exprimer correctement en anglais. En plus, ils doivent avoir un projet innovant dans les domaines pris en compte par le projet. La participation à l'école d'automne est gratuite. Engagement Global assiste les participants dans l’organisation de leurs voyages, de leur hébergement et de leur demande de visa.

La formation comprend une première phase de préparation virtuelle de deux mois et une autre d’une semaine en présentiel. Cette deuxième phase aura lieu cette année à Accra au Ghana. Le dépôt de candidatures va jusqu’au 17 juillet 2019.

Vanessa Ngono Atangana