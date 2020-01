(Agence Ecofin) - Le Fonds Dag Hammarskjöld, une organisation à but non lucratif créée par des journalistes des Nations unies, étend son programme de bourses 2020 aux journalistes professionnels des pays en développement, dont ceux d'Afrique excepté l’Egypte, le Nigeria et le Zimbabwe ; participants de l’édition 2019.

Les candidats doivent avoir entre 25 et 35 ans et exercer actuellement comme journalistes professionnels dans des organisations de presse écrite, radio, télévision ou Internet. Les journalistes à temps plein et indépendants peuvent également postuler.

Ces bourses offrent une occasion aux journalistes sélectionnés de recevoir pendant près de 10 semaines à partir du mois de septembre 2020, des séances de coaching et de mentorat animées par les journalistes expérimentés de l’ONU. En plus de l’accompagnement professionnel, les participants au programme pourront observer les délibérations diplomatiques aux Nations unies.

Le Fonds fournira des billets d'avion aller-retour pour New York, l'hébergement, une assurance maladie pour la durée de la bourse et une indemnité journalière pour couvrir la nourriture et les autres nécessités.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 6 mars 2020.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana