Côte d’Ivoire : l’Institut national de formation des agents de la santé lance deux programmes professionnels en santé digitale et ingénierie sanitaire

(Agence Ecofin) - L’Institut national de formation des agents de la santé (Infas) a lancé le 18 décembre dernier, en collaboration avec l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et le Réseau international de planification et d’amélioration de la qualité et la sécurité en Afrique, deux programmes de formation diplômante destinés aux professionnels de la santé.

L’objectif est d’intégrer chez les professionnels, des compétences en santé digitale et en ingénierie sanitaire qui sont aujourd’hui indispensables à la pratique de la médecine. Les intitulés des filières de formation sont : qualité, gestion des risques sécurité en établissements de santé en Afrique (Qgrs) et télémédecine et innovations technologiques en santé (Tmtits).

Les formations seront proposées en deux cursus : une licence d’une durée d’un an et un master de deux ans. Les prétendants à la formation doivent disposer d’une licence au préalable, d’un diplôme équivalent ou encore d’une expérience professionnelle répondant aux critères exigés par l’Infas.

Selon les responsables de l’institut, ces formations permettront aux professionnels de la santé d’être capables de prendre en charge les malades, à suivre leurs traitements, de manière physique ou à distance.

L’Infas est basé en Côte d’Ivoire et accueille les apprenants étrangers. Il propose également des spécialités de formation pour les infirmiers et les sages-femmes. Il y a un an, il a lancé un master en pédagogie des sciences de la santé.

Vanessa Ngono Atangana