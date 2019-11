La communauté en ligne d’entrepreneurs VC4A, lance un cours à distance destiné aux professionnels africains du secteur des affaires

(Agence Ecofin) - VC4A, une entreprise qui comprend une communauté en ligne de capital-risqueurs et d’entrepreneurs consacrés à la construction d’entreprises à forte croissance et à fort impact, lance un cours en ligne à l’intention des professionnels africains du secteur des affaires.

Le cours est divisé en dix modules abordant entre autres, les thématiques du mentorat d’affaire, de l’investissement et de l’entrepreneuriat. Chacun des modules sera présenté par un expert et accompagné d’une vidéo explicative. Les participants recevront également des conseils d’experts et un soutien pratique.

Conçue de manière à faciliter l’apprentissage, la formation exige un temps d’engagement d’environ 20 minutes par module. Elle est en langue anglaise et accessible gratuitement sur la plateforme de l’entreprise. L'objectif de cette démarche est de renforcer les capacités des participants à devenir des mentors qui soutiennent les entrepreneurs.

Vanessa Ngono Atangana