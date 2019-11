Djibouti : le gouvernement annonce un plan stratégique national pour la formation professionnelle sur 10 ans

(Agence Ecofin) - Le gouvernement djiboutien a approuvé, le 19 novembre 2019, une stratégie nationale pour la formation professionnelle couvrant la période de 2020 – 2030. Adoptée lors du Conseil des ministres, cette stratégie a été initiée dans le but d’accompagner le projet de développement du pays à l’horizon 2035.

D’après le communiqué publié par la Présidence de la République, la stratégie s’articule autour de quatre axes, à savoir : accroître l’accès à la formation professionnelle, assurer la pertinence et la qualité des formations, installer la gouvernance partenariale pour la formation professionnelle et enfin, diversifier et pérenniser les ressources financières pour la formation professionnelle.

La démarche pour la mise en œuvre de cette mesure consiste à encadrer l’enseignement technique et professionnel, et à faciliter les investissements et les interventions internationaux et privés dans le domaine. Pour y parvenir, il est prévu une augmentation des effectifs de nouveaux apprenants.

Il est également envisagé « la création des instances de gouvernance de la formation professionnelle, la mise en place de mécanismes pérennes de financement et une insertion professionnelle durable des diplômés », indique le communiqué.

Les autorités espèrent que cette mesure contribuera à résoudre le problème du chômage dont le taux est de 45% de la population. Une situation qui serait en priorité due à l’inadéquation des formations aux besoins des entreprises, mais aussi à la faiblesse des investissements accordés à ce secteur.

Vanessa Ngono Atangana