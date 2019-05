L'Agence Ecofin lance un nouveau fil d'actualités quotidiennes sur le secteur de la formation

(MEDIAMANIA ) - L'Agence Ecofin qui couve déjà au quotidien l'actualité de plusieurs secteurs majeurs des économies africaines, traitera désormais l'actualité du secteur de la formation, un domaine en très forte croissance.

Ce fil d'actualité présentera les nouvelles offres de formation, les tendances et les problématiques du secteur. Il donnera également la parole aux différents acteurs : enseignants, étudiants, administrateurs, politiques, investisseurs, employeurs...



Selon un récent sondage effectué par l'agence sur ses réseaux sociaux, la plus forte attente des lecteurs de ce fil concerne les possibilités de formation à distance, ainsi que les différents canaux d'obtention de bourses.



L'Agence Ecofn a été créée en 2011. Elle se répartit essentiellement sur 6 bureaux, à Yaoundé, Abidjan, Lomé, Cotonou, Dakar et Genève. Elle couvre l'actualité africaine de la gestion publique, de la finance, de l'agriculture, de l'électricité, des mines, des hydrocarbures, des TIC, de la communication, et maintenant de la formation. Ses lettres sectorielles sont adressées chaque jour à plus 55 000 abonnés.

