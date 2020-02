Le Centre d’information du réseau africain propose des bourses de participation à son prochain atelier

(Agence Ecofin) - Le Centre d’information du réseau africain (AFRINIC) propose des bourses pour participer à son prochain atelier qui se tiendra à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 6 au 12 juin 2020.

Les bourses sont réservées aux résidents des pays africains représentant de petites organisations, des universités et des médias qui sont activement impliqués dans les opérations et le développement d’Internet ou dans les politiques en matière de TIC dans leurs pays.

Les postulants n’ont pas besoin d’être des membres d’AFRIMIC. Toutefois, ils doivent contribuer positivement et activement à la sensibilisation à la gestion des adresses IP en Afrique.

Les ateliers d'AFRINIC rassemblent les différents acteurs de la communauté des TIC en Afrique. Les boursiers participeront à des discussions et séances de formation d'ordre technique et commercial du secteur des TIC. Ces activités seront proposées dans divers domaines de l'écosystème Internet tels que: les allocations et gestion des ressources IP et ASN, la gouvernance de l'Internet, le réseautage, le peering, la cybersécurité et les noms de domaine.

La bourse comprend une assistance complète avec vol aller-retour vers le lieu de la réunion et l’hébergement.

La clôture des candidatures est fixée au 4 mars 2020. Les candidats retenus seront informés de leur sélection le 20 mars.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana