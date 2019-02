Egypte: l’Institut des technologies de l’information ouvre une branche à Assouan

(Agence Ecofin) - L’Institut des technologies de l'information (ITI) ouvrira une branche dans le gouvernorat d’Assouan afin de développer les compétences des étudiants locaux dans le segment des technologies de l’information et de la communication.

Un protocole de coopération a été signé à cet effet, le 18 février 2019, entre Heba Saleh, la présidente de l'ITI et Ahmed Gallab, le président de l'Université d'Assouan, en présence d’Amr Talaat, le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information (MCIT) et du gouverneur général d'Assouan, Ahmed Ibrahim.

La branche de l’ITI sera chargée de développer les compétences des étudiants et des diplômés de l’Université d’Assouan pour les préparer au marché du travail qui va se spécialiser davantage dans la région avec l'établissement de grandes entreprises technologiques.

Amr Talaat a indiqué que la branche de l’ITI à Assouan n’est pas la seule qui sera ouverte. Chaque gouvernorat abritera une succursale de l’Institut.

Le déploiement de l'ITI s'inscrit aussi dans le cadre de l'initiative présidentielle « Egypt Manufactures Electronics » dont l'objectif est de promouvoir la conception et la fabrication locale de composants électroniques exportables à l'international. Pour le MCIT, il s'agit de créer un environnement propice au développement de l'industrie électronique et de soutenir les activités de recherche et développement dans cette industrie.