Gabon : un partenariat public privé entre deux universités pour harmoniser les programmes de formation et favoriser la mobilité

(Agence Ecofin) - L’Université Omar Bongo et le groupe EM-Gabon ont signé le 17 janvier 2020, un mémorandum d’entente dont l’objectif est de faciliter la mobilité des enseignants et étudiants et la création de programmes communs d’enseignement et de recherche.

Le partenariat public privé prévoit également le recentrage des offres de formation sur les réalités du marché de l’emploi. Un autre volet de la coopération sera dédié à la professionnalisation des filières de formation devant conduire à l’éclosion d’un environnement de recherche et d’inventivité capable d’impulser l’entrepreneuriat.

Les deux institutions partagent en commun plusieurs domaines de formation, dont l’économie, la gestion, le management et le droit.

Notons que l’accord est le deuxième du genre que l’Université Omar Bongo signe avec un établissement privé après celui de juillet 2019 avec l’Université internationale de Libreville Berthe et Jean. Cette volonté de multiplier les partenariats avec les institutions privées répond à sa volonté de résoudre les problèmes de massification et de qualité des offres de formation au Gabon.

Vanessa Ngono Atangana