Digital Lab Africa lance une formation pour les talents d’Afrique subsaharienne dans la création de contenus numériques

(Agence Ecofin) - Digital Lab Africa (DLA), une initiative de l'Institut français et de l'ambassade de France en Afrique du Sud dédiée à la création de contenus innovants en Afrique, a lancé jusqu’au 1er mars 2020, un appel à candidatures pour la participation à un programme de formation sur la création de contenus numériques en Afrique.

L’appel à candidatures ouvert aux personnes originaires d'Afrique subsaharienne, s'adresse aux artistes, producteurs, designers, étudiants des médias, promoteurs de start-up et d’industries créatives ayant un projet innovant dans cinq catégories du numérique à savoir : l’art numérique, les réalités immersives, le jeu vidéo, l’animation et la musique. Les projets doivent être en phase initiale et innovants en termes de narration, de contenu ou de technologie.

Les critères spécifiques de participation, les conditions de candidature et les axes et les dates de formation varient d’une catégorie à l’autre. Toutefois, les activités de formation vont se dérouler en France et en Afrique du Sud.

Les frais de déplacement seront assurés par les organisateurs. En plus, une allocation sera versée aux participants.

Le programme va consister en des séances de mentorat, de formation et de participation à des événements internationaux. L'idée de Digital Lab Africa est d'incuber les talents émergents en leur offrant une plateforme pour accélérer le développement de leurs projets avec le soutien et l'expertise des industries créatives DLA en France et dans les pays d'Afrique subsaharienne.

Vanessa Ngono Atangana