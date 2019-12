L’UNESCO s’engage à améliorer la formation initiale et continue des enseignants dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - L’UNESCO s’est engagée à améliorer la formation initiale et continue des enseignants dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest que sont : le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L’organisation onusienne a initié un atelier régional de réflexion sur la formation des formateurs dans ces pays.

L’atelier est organisé en partenariat avec la Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) et l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation. Il a pour objectif de donner des solutions pour l’amélioration de la qualité des programmes de formation des enseignants.

Il sera également question d’établir les normes pour l’échange d’expériences et l’adoption de bonnes pratiques entre les pays de la sous-région, ainsi que d’ériger des normes et standards permettant une reconnaissance mutuelle de la qualification professionnelle des enseignants dans le cadre de leur mobilité.

Les recommandations de l’atelier feront l’objet d’un plan d’action qui sera exécuté par l’UNESCO et ses partenaires.

La formation des formateurs reste encore une préoccupation en Afrique. Le contenu des formations, les techniques de transmission et les infrastructures de formations ne sont pas toujours adaptés aux besoins des apprenants. C’est l’une des préoccupations de l’UNESCO qui a d’ailleurs récemment signé avec la Chine, un accord visant la création d’un fonds fiduciaire d’un montant de 8 millions de dollars en vue de soutenir la formation des enseignants en Afrique subsaharienne.

Vanessa Ngono Atangana