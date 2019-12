L’Ecole africaine de décentralisation lance les candidatures pour une formation de deux semaines en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - L’Ecole africaine de décentralisation, une institution promue par la Chaire de recherche sud-africaine sur le gouvernement de l'Institut Dullah Omar de l'Université du Cap-Occidental et le Centre d'études sur le fédéralisme et la gouvernance de l'Université d'Addis-Abeba, lance les candidatures pour une formation qui se tiendra au Cap, en Afrique du Sud du 25 mai au 5 juin 2020.

L’école cible les Africains intéressés par la thématique de la décentralisation notamment les fonctionnaires de l'Etat, les praticiens des systèmes de gouvernance, les membres d'organisations non gouvernementales locales et internationales et les étudiants et chercheurs en droit, politique publique, gouvernance, développement, politique et autres domaines connexes.

Organisée sous le thème «Décentralisation et développement en Afrique», la formation de deux semaines examine les concepts et la pratique de la décentralisation dans les pays africains sous des angles comparatifs et interdisciplinaires. Il sera abordé les questions liées aux formes et objets de la décentralisation, les théories et la pratique du développement, le rôle des gouvernements dans le processus de décentralisation et quelques cas pratiques de modèles de décentralisation en Afrique.

La langue d’apprentissage est l’anglais. À la fin du cours, un test général sera administré et un certificat de troisième cycle délivré conjointement par l'Université du Cap-Occidental et l'Université d'Addis-Abeba aux participants.

La participation au cours est gratuite. Seuls l’hébergement et les repas seront couverts par les organisateurs. Les autres dépenses sont prises en charge par les participants. Les demandes de participation sont enregistrées jusqu’au 31 janvier 2020.

Vanessa Ngono Atangana