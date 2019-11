Un programme de formation pour les professionnels de la santé publique en Afrique

(Agence Ecofin) - Le Programme international sur le leadership en santé publique (IPPHL) ouvre les candidatures pour une formation destinée aux professionnels de la santé publique à mi-carrière, citoyens et résidents d'un pays d'Afrique. Ceux-ci doivent également être employés par le gouvernement ou un partenaire gouvernemental.

Le programme sera axé sur le coaching et le mentorat individuels, le partage et l'apprentissage entre pairs. Il consistera en une série de formations de quatre sessions qui s’étend sur 21 semaines entre mai et septembre 2020.

La formation alterne entre sessions à distance et en résidence. Les sessions en résidence se tiendront respectivement à l'Université de Washington à Seattle, aux Etats-Unis et à Capstone à Kigali, au Rwanda. L’anglais est la langue d’apprentissage.

L'IPPHL enseigne les compétences d'analyse, de négociation, de leadership et de persuasion afin d’aider les participants à concevoir des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en œuvre des politiques. L’objectif étant de faire progresser la santé des populations dans un environnement de plus en plus complexe et aux ressources limitées.

Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, le programme prend en charge l'hébergement et les frais de transport des participants pour les deux sessions en présentiel. Cependant les frais de visas et d’internet pour les sessions à distance sont à la charge des participants.

Vanessa Ngono Atangana