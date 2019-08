Cameroun : des universitaires russes vont former des étudiants et des professionnels dans les secteurs extractifs, à Yaoundé et à Douala



Whatsapp (Agence Ecofin) - Une délégation d’experts de l’université russe RUDN va organiser du 26 au 29 août 2019 des sessions de formation sur les nouvelles technologies de pointe dans les secteurs pétrolier, gazier et minier destinées aux étudiants et professionnels du secteur au Cameroun. La délégation russe organisera, en première étape, un séminaire de formation dans le campus de l'Institut universitaire des sciences Pétrolières et de Management (IUSPM) à Yaoundé. Le séminaire portera sur les technologies d'ingénierie innovantes en matière de mines. La rencontre de Douala elle, prévue dans les locaux du groupement patronal GICAM, concerne les professionnels des mines et les responsables d’entreprises minières. D’après Audrey Chicot, intermédiaire locale de la RUDN University, il sera question de donner des armes intellectuelles aux Camerounais via des ateliers pratiques animés par les experts de la RUDN University. Vanessa Ngono Atangana Follow @agenceecofin

